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安特羅家用COVID-19快篩試劑 獲衛福部核准

2022/2/16 10:20
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（中央社記者韓婷婷台北16日電）國光生子公司安特羅生技今天宣布，自行研發「速可安家用新冠病毒抗原自我檢測套組」獲衛福部食藥署核准。除了藥局通路外，將積極推廣公司行號使用。

安特羅表示，由於近日香港正處疫情高峰，家用快篩需求殷切訂單不斷；另外，隨著防疫政策調整，家用快篩可作為維持職場正常運作的初步檢測工具，預期來自公司行號及東南亞訂單仍將是未來家用快篩的主要市場。

安特羅指出，安特羅家用快篩試劑經過實測，可篩出自2019年COVID-19疫情爆發以來各種主流新冠變種病毒株，包括Omicron、Delta、Gamma、Beta、Epslion、Alpha等，靈敏度（Sensitivity）達90%、特異性（Specificity）達100%，無須任何儀器設備，15分鐘內即可得知結果，預計家用快篩將成為各國調降防疫強度後重要的輔助檢測工具。

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安特羅自主開發的COVID-19快篩試劑，包括醫用和家用，其中醫用快篩「Speedy新型冠狀病毒抗原快速檢驗試劑」已取得衛福部專案製造許可及歐盟CE-IVD認證。

安特羅表示，家用快篩試劑再獲核准，除藥局通路外，將積極推廣公司行號使用，做為民眾居家及職場防疫初步檢測之用；另外，近日香港和東南亞各國疫情不斷，外銷需求暢旺，可望持續貢獻營收。（編輯：郭無患）1110216

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