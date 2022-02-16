預防長輩肌少症 國健署擬設288間銀髮健身房

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張茗喧台北16日電）台灣邁入超高齡社會在即，為防長輩肌少症增加失能風險，國健署將逐步補助設置288間銀髮健身房，並由專業教練量身打造運動處方箋，讓健身房不再是小鮮肉專利。

台灣於2018年邁入高齡社會，到了2025年老年人口預估將超過總人口數的20%，邁入超高齡社會。

衛生福利部國民健康署副署長賈淑麗今天上午在記者會中表示，根據今年初調查，國內老年人口已達16.9%，相當於全台長輩有多達394萬人，根據國內肌少症盛行率7%，推估全台約30萬名長輩有肌少症，恐增加失能風險。

賈淑麗說，國健署規劃2021年至2025年投入新台幣2.88億元、在全台建置288處「銀髮健身俱樂部」，增加長者身體活動的可近性。

70多歲陳先生半年前開始到雲林科技大學成立的「智慧樂齡健康促進中心」運動，發現身體狀況愈來愈好，更在記者會現場直接秀幾招，包括倒立、前彎、單腳蹲下都難不了他。

健康管理師洪晉宏也在位處偏鄉的嘉義縣海瀛村成立「新港鄉海瀛村銀髮健身俱樂部」，除了替長輩擬定運動處方，更結合運動與物理治療，讓長者能夠正確的運動，避免因運動所造成的傷害；另外，也提供居家運動課程給不便前來銀髮健身俱樂部的長者，讓長者在家中也能動一動。

賈淑麗指出，據統計，先前試辦的14處銀髮健身俱樂部，703名固定長輩，每個俱樂部50名固定會員，每週平均用3次；國健署社區健康組組長羅素英表示，試辦期間參與長輩肌力增加約3成，憂鬱狀況與食慾也明顯改善。

不過，羅素英說，由於此計畫剛實施不久，對於長輩肌少症改善效果，以及能否促進不願外出的長輩走出家門運動等，還有待觀察。（編輯：張雅淨）1110216