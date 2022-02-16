雨傷屏東洋蔥減產2成 其他地豐產總供應量穩定

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊淑閔台北16日電）1月豪雨讓屏東洋蔥、玉荷包、芒果受損。農糧署今天表示，前兩者已公告現金救助，洋蔥受損較大，當地約減產2成，約占國產洋蔥1成，但在其他產地豐產下，總供應量仍穩定。

農委會統計1月豪雨造成的農業災情都發生在屏東，總損失新台幣6128萬元，最主要是洋蔥損失3358萬元、無收穫面積123公頃，其次是愛文芒果2400萬元、無收穫面積76公頃，荔枝370萬元、無收穫面積25公頃。

農委會農糧署副署長姚志旺接受中央社記者電訪時說，全國洋蔥近年做產銷調整，總耕作面積約減少至1000公頃規模，屏東約占400多公頃，是最大產區，每年3月底、4月採收後冷藏，再慢慢釋出銷售，約可賣4、5個月，之後9、10月會有進口洋蔥到貨，接替年尾國產量少、空窗期。

他說，針對1月豪雨，已對屏東洋蔥、荔枝公告現金救助，以協助農民減少損失，愛文芒果則正在盤查損失實況中，視調查結果再決定對策。

農糧署作物生產組組長陳立儀補充，荔枝、愛文芒果都是開花3次，還有機會再開花結果，其中荔枝主產區也不在屏東，對整體供應影響不大。

洋蔥方面，姚志旺說，估計屏東（恆春）這次產量減少2成，約占國產洋蔥產量1成左右；對照其他產地沒有災損，雲林、彰化去年10、11月已收成，中部跟高雄正在採收上市，其中有的產地還豐收，所以國產洋蔥產量仍算穩定，不太影響價格波動。

他說明，市面上上半年以國產洋蔥為大宗，進口少量補充需求，下半年逐漸以進口為主。（編輯：張芷瑄）1110216