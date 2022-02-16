桃園鐵路地下化鳳鳴臨時站施工高峰 113年底通車

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配合桃園鐵路地下化，台鐵在新北市鶯歌增設的鳳鳴車站，要到民國119年7月才營運，為服務地方居民，正興建台鐵鳳鳴臨時站，預計113年底可通車。（鐵道局提供）中央社記者汪淑芬傳真 111年2月16日

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（中央社記者汪淑芬台北16日電）配合桃園鐵路地下化在新北市鶯歌增設的鳳鳴車站，要到民國119年7月才營運，為服務地方居民，鐵道局正興建台鐵鳳鳴臨時站，工程將邁入高峰，113年底可通車。

鐵道局今天發布新聞稿表示，台鐵增設鳳鳴臨時站建設計畫即將邁入施工高峰期，交通部長王國材視察工地，強調臨軌作業絕不能有絲毫疏忽，現場監造及施工人員更應提升風險辨識及預防的專業能力，尤其既有各項臨軌作業施工安全規定務必要落實。

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鐵道局說，呼應鳳鳴站早日通車啟用的民意訴求、服務地方居民及提升交通便利性、並藉此培養旅客搭乘習慣，行政院於108年10月24日核定「增設台鐵鳳鳴臨時站建設計畫」，總工程經費新台幣6.1億元，預定113年11月完工後通車啟用。

鐵道局說，鳳鳴臨時站採簡易站型式規劃，至2月10日施工進度為29.06%，略超前，目前主要施作掛網噴凝土保護及鳳鳴陸橋北側永和街邊坡排樁帽梁工程，由於多為臨軌作業，且鳳鳴陸橋北側邊坡開挖工程屬高風險工作，施工團隊為強化安全，設置電子瞭望員，列車接近時可預警，另設電子圍籬及邊坡開挖採多重防護設計，同時兼顧施工安全與鐵路行車安全。（編輯：張芷瑄）1110216