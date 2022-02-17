布局疫後旅遊市場 星宇航空開航日本福岡

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（中央社記者余曉涵台北17日電）看好後疫情時代的旅遊市場，星宇航空今天開航台北－福岡航線，初期規劃每週1班飛航，這也是星宇航空在日本的第3個航點。

星宇航空發出新聞稿表示，第11條航線台北－福岡今天啟航，星宇航空特別準備福岡最著名的「一蘭拉麵」，贈送予每位搭乘首航班的旅客。

星宇航空表示，考量日本深受旅客喜愛，繼2020年底開航東京、大阪後，今天再開台北－福岡航線，福岡航線初期規劃每週1班飛航，並將配合市場需求機動調整增班。

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除了持續新闢航點外，客機擴張也不停歇，星宇航空說，這個月迎來第7架A321neo新機；首架A330neo雙走道客機也將於19日交機，從法國空巴總部土魯斯起飛返台；預定今年下半年引進全台首架唯一配備頭等艙A350 XWB，為開闢北美航線做準備。

星宇航空指出，目前航點包括福岡、東京、大阪、澳門、檳城、吉隆坡、曼谷、新加坡、胡志明市及馬尼拉，將隨著COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情狀況及各國邊境管制規範，彈性調整航班。（編輯：張雅淨）1110217