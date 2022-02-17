打疫苗致淋巴結腫大 醫師：正常反應

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（中央社記者吳哲豪彰化17日電）衛福部立彰化醫院乳房外科主治醫師李忠懷今天指出，淋巴結是免疫系統， 接種任何疫苗都可能出現腫脹情形，一般人打完疫苗腋下淋巴結腫大是正常反應，幾週後沒恢復需趕速就醫。

李忠懷今天接受中央社記者電訪時說，48歲黃女1月中接種第1劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，右手臂打完疫苗後覺得腫腫卡卡，原本以為是接種疫苗後出現血栓。

李忠懷說，黃女用手觸摸右臂，發現不只腋下淋巴結腫大，後來摸右乳也有發現腫塊，前往彰化醫院求診，醫院檢查後確認是乳癌。

李忠懷說，醫院幫黃女進行乳房超音波、電腦斷層掃描等檢查，確認黃女為第3期乳癌併腋下淋巴結轉移，乳房腫瘤為5公分，淋巴結腫瘤約3公分，已安排黃女接受化療，等腫瘤縮小一點再進行手術切除。

李忠懷說，淋巴結是免疫系統，打任何疫苗都有可能出現腫脹情形，而COVID-19疫苗確實會造成部分接種者腋下淋巴結腫大。

李忠懷指出，打完疫苗淋巴結腫大是正常反應，其形態和正常淋巴結差異不大，通常幾週內會消失；不過如果是惡性腫瘤轉移的淋巴結，皮質會增厚，只要進行超音波檢查就能看出來。

李忠懷表示，如接種疫苗後不只淋巴結腫大，還有身體其他部位出現腫大情形，像是乳房及手臂，有可能是其他病因或血栓反應，一定要趕快就醫。（編輯：卞金峰）1110217