大地酒店員工確診 旅客可取消全額退款

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（中央社記者余曉涵台北17日電）北投大地酒店員工確診COVID-19，大地酒店發布聲明表示，除了清消之外，全館員工自主快篩都是陰性，4名同部門員工都已進行隔離，若旅客要取消訂房或餐廳都可全額退款。

國內COVID-19疫情持續，其中一名確診個案是北投大地酒店員工。北投大地酒店今天發出聲明表示，16日晚間獲通知有員工確診後，管理部門隨即與北市衛生單位確認了解，同時通知專業廠商進行全面性環境清潔與消毒，並於第一時間主動聯繫旅客，協助其辦理全額退費或延後入住。

大地酒店說，隔日已預約用餐及泡湯的客人也逐一提前致電說明狀況，為客人處理取消或改期。

此外，飯店當天要求全館103名員工進行快篩檢測，檢測結果全體為陰性，而衛生單位所匡列的4名同部門員工，也都依規定進行隔離並配合篩檢。

大地酒店指出，確診者為大眾風呂的清潔員，工作期間並不會至房間、餐廳、個人湯屋等區塊，值班期間也都全程配戴口罩，請曾經來館住宿及用餐的民眾請勿驚慌。

但為保障客人的健康及權益，大地酒店說，如果客人為此有疑慮，可取消訂位，如已付費者也可全額退款，依照衛生局指引，17日到19日大眾風呂暫停營業，主動提高防疫規格，加強環境消毒。

大地酒店強調，接下來幾天，所有員工每天必須經快篩陰性確認後方可進到公司值班，同步增加原先既有的消毒頻率與區域範圍，持續維持最高規格的防疫措施。

大地酒店說，將以最謹慎的態度面對，並力求為所有旅客與員工的安全健康把關，後續將配合指揮中心的指示進行後續作業。（編輯：卞金峰）1110217