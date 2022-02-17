新北板橋某國中學生採檢陽性 預防性停課3天

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

新北市板橋區某國中1名女學生篩檢陽性，全校18日起預防性停課3天。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王鴻國、黃旭昇新北17日電）新北市受房屋代銷公司職場群聚染疫影響，板橋區某國中1名女學生篩檢陽性，全校18日起先預防性停課3天，採取線上學習，靜待中央公布確診個案，公布補足停課14天。

新北市政府衛生局今天晚上證實，板橋區某國中學生因為與台北市確診個案「案19816」餐廳KTV聚會接觸，匡列居家隔離採檢陽性，目前已進行相關疫調匡列採檢，相關資訊將由中央流行疫情指揮中心統一公布。

這所板橋區某國中今天原先通知全校學生18日起停止到校，改為線上學習14天（2月18日起至3月3日止），但今天晚間緊急更改為暫時預防性停課3天。

新北市政府教育局晚間也向中央社記者證實，主要是這所板橋區的國中1名女學生被匡列篩檢陽性，校方接獲衛生局通知實施預防性停課，目前先請學校停課3天，待明天（18日）中央指揮中心及衛生局確認後，再公布後續停課天數。依防疫規定，若個案確診將全校停課14天。

新北市衛生局長陳潤秋今天下午在疫情說明會公布，新北市今天新增7例本土確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）個案，都是房屋代銷公司職場群聚染疫案件被匡列居家隔離對象採檢陽性。

新北市衛生局指出，今天確診個案分別是板橋區2人、永和區2人、汐止區1人、三重區2人。共匡列接觸者251人，居家隔離246人。

陳潤秋表示，7名確診者的接觸者、公共足跡都在疫情調查中，將會以最快速度與病毒傳播時間賽跑。若有篩檢確診個案，詳細情形由中央公布。

另外，永和區某國小今天通知1個班級預防性停課，教育局指出，此校某班級有1名學童為居家隔離個案，其就讀的班級今天預防性停課，將於確認核酸檢測（PCR）結果，才能決定後續是否繼續停課或恢復上課。截至今晚7時為止，篩檢結果尚未出爐。

衛生局表示，三重區某幼兒園1名幼兒陪媽媽聚餐、唱KTV而確診；幼兒園自今天起至3月2日預防性停課14天，並全面清消。

衛生局疫調顯示，這名幼兒園男童曾與媽媽到阿姨住處，2名表哥就讀蘆洲區的某所國小，稍早傳出預防性停課。

對此，教育局指出，今天2名表哥被匡列採檢確認為陰性，因此，這所蘆洲區的國小不需停課。（編輯：戴光育）1110217