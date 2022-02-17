新北三重某幼兒園男童確診 陪媽媽聚餐KTV染疫

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新北市府衛生局長陳潤秋（圖）17日下午舉行COVID-19疫情說明記者會，公布新北新增7例本土確診個案，其中，1名幼童陪媽媽聚餐、唱KTV而確診，已匡列接觸者及幼兒園241人、居家隔離236人，幼兒園停課14天。中央社記者黃旭昇新北攝 111年2月17日

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（中央社記者黃旭昇新北17日電）新北市府今天表示，三重區某幼兒園一名幼兒陪媽媽聚餐、唱KTV而確診，已匡列接觸者及幼兒園241人、居家隔離236人；幼兒園自今天起至3月2日預防性停課14天，並全面清消。

新北市長侯友宜、副市長劉和然、衛生局長陳潤秋今天下午舉行新北市政府COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情說明記者會，公布新北市今天新增7例本土病案，為居家隔離採檢陽性個案。

新北市政府指出，新增個案都是因台北市房屋代銷公司確診人員在台北市用餐、餐後前往KTV唱歌聚會，因而染疫。

陳潤秋表示，房屋代銷公司職場群聚染疫新增7名個案中，2人為房屋代銷人員（案19859）的父母，案19883為90多歲父親，案19884為70多歲母親，都住在新北市板橋區。夫妻2人都在家中很少外出，接觸者先前都已遭匡列。

陳潤秋指出，其餘確診的5人是曾與房屋代銷人員（案19816）在2月13日一起參與聚會，與多達80人以上在台北市某餐廳吃飯；聚餐結束後，其中25人續攤赴台北市的某KTV唱歌。

衛生局表示，染疫5人中，包含1對母子、1對夫妻及1名女性；分別是案19926，是30多歲任職台北市旅行社的女性，她13日帶著4歲的兒子（案19927）出席餐廳及KTV聚會，被匡列後確診，母子均收治隔離病房治療。

陳潤秋說，母子居住在新北市三重區，母親活動地多在台北市，兒子就讀在新北市三重某家幼兒園，已匡列接觸者家人及幼兒園共241人、居家隔離236人；幼兒園師生解除隔離前，須篩檢確認陰性才能復課。

這所幼兒園接受中央社記者電話查詢表示，已依照教育局規定自17日起至3月2日預防性停課14天，幼兒園與環保局全面清潔消毒園所與周邊環境。

衛生局指出，另外2人確診為夫妻，案19928是40多歲丈夫、案19929為30多歲妻子，2人都接種2劑COVID-19疫苗，職場在台北市。因出席餐廳及KTV聚會，16日遭匡列居家隔離，採檢核酸檢測（PCR）陽性，夫妻活動地多在台北市，匡列接觸者7人、居家隔離7人，都已安排採檢。

衛生局表示，至於案19930為40多歲女性，職場在台北市，遭匡列居家隔離，採檢PCR陽性，Ct值20，居住地在汐止區，活動地多在台北市，個案匡列接觸者3人、居家隔離3人，均已安排採檢。（編輯：戴光育）1110217

（新北市政府提供）