華南雲雨區東移水氣增 沿海留意強風長浪

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（中央社台北18日電）中央氣象局表示，今天仍受華南雲雨區東移影響，白天最主要的降雨會先是桃園以北、東半部地區，逐漸再往南擴展；東北風明顯偏強，基隆北海岸、東半部及恆春半島沿海地區有長浪發生機率。

氣象局說明，今天仍受到華南雲雨區東移影響，不過各地水氣又比昨天更多，清晨在各地都有降雨發生，到了白天最主要的降雨會先是桃園以北、東半部地區，但逐漸又再往南擴展，中部以北、東半部及南部山區都將有局部短暫雨，南部平地偶爾也會有些零星飄雨出現，接下來幾天水氣會更多，建議大家外出都要攜帶雨具備用。

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溫度方面，夜晚至清晨各地低溫普遍來到攝氏14到17度之間，東南部和高屏地區17至19度，白天高溫上，由於各地雲量偏多，今天北台灣高溫預測落在19到21度左右，整天感受較為涼，其他地方大約在23、24度附近，感受上較舒適，有點日夜溫差，氣象局提醒，大家還是要注意溫度的變化做好保暖的工作。

氣象局表示，今天東北風明顯偏強，嘉義以北、東北部沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有9至10級強陣風，台南、東部、東南部（含蘭嶼、綠島）地區及恆春半島亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，特別是基隆北海岸、東半部（含綠島、蘭嶼）及恆春半島沿海地區有長浪發生的機率；澎湖箱網等海水養殖產業亦請注意防範寒害。（編輯：陳政偉）1110218