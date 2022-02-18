水氣配合 玉山再染一片銀白積雪1.5公分

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（中央社記者余曉涵台北18日電）受到東北風及華南雲雨區東移影響，中央氣象局持續針對北北基宜發出大雨特報，在水氣配合下，今天早上玉山再度下雪，直到早上5時45分停，積雪1.5公分。

中央氣象局今天上午持續發布大雨特報，受到東北風及華南雲雨區東移影響，今天宜蘭地區、基隆北海岸及大台北山區有局部大雨發生的機率，連日降雨，山區請慎防坍方及落石。

大雨特報縣市包含基隆市、新北市、台北市及基隆市。

在水氣配合下，玉山也持續下雪，直到今天早上5時45分停，積雪1.5公分，將整個大地染成一片雪白。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，接下來冷空氣南下，海拔3200公尺以上高山（合歡、雪山、南湖、玉山），水氣及氣溫的條件皆宜，明顯降雪可以期待，至於海拔2000公尺以上至3000公尺高山（如太平山），模擬20日的最低溫約在0至1度之間，下「霰」、「霧淞」或「雨夾雪」都有一些機率，須再觀察。

吳德榮說，今天白天鋒前雲系持續移入，大台北及山區降雨較明顯，其他各地間歇飄雨，今晚「鋒面」抵達，中部以北雨勢加大，北涼南舒適，各地晚微冷。

吳德榮指出，明天至21日強冷空氣南下，伴隨的水氣很多，明天降雨逐漸往南擴展，20日到21日一各地有雨，雨勢時大時小，有空檔也很短暫。

吳德榮提醒，明天氣溫驟降，愈晚愈冷，明天晚上北台平地已驟降至攝氏11度。20日到21日清晨台灣本島平地最低氣溫再探10度以下，需要特別注意的是，20日的高溫將是這個冬天以來最低的，北台約只在12度上下，所以，不論其低溫是否能達「寒流」標準，整天持續濕冷，感覺會比一般乾的「寒流」更冷。

吳德榮也指出，此為「春寒雨若泉」的型態，應注意雨勢及保暖。他表示，21日白天起至22日冷空氣逐漸減弱，但各地持續明顯降雨，21日白天仍很濕冷，22日氣溫回升，仍濕涼，

吳德榮說，23日鋒面及另一股相對較弱的冷空氣南下，各地仍有雨、氣溫略降，24日東北季風影響，迎風面降雨、背風晴，連續大範圍多雨的型態終於改變。（編輯：陳政偉）1110218