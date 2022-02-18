范雲質疑性騷擾案處理不當 高鐵：複評會議3月召開

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（中央社記者范正祥、余曉涵台北18日電）民進黨立委范雲今天召開記者會，反映接獲高鐵員工陳情，質疑高鐵在內部性騷擾事件上處理不當。台灣高鐵回應，針對投訴個案，已依相關辦法處置，但由於二次審議委員會有不同意見，再採「複評措施」，相關會議3月召開。

高鐵員工當事人A小姐今天也出席記者會，但考量仍在高鐵任職，所以在記者會不發言，由與會的婦女救援基金會執行長杜瑛秋代唸聲明。

聲明中陳述，台灣高鐵公司員工A小姐長期受員工B先生職場言語性騷擾，甚至於去年3月下班後遭B先生跟蹤騷擾。A小姐於去年3月向高鐵公司提出遭受同事性騷擾申訴案，公司一開始決議性騷擾不成立，A小姐向台北市社會局提出再申訴，社會局判定性騷擾成立。A小姐遂配合高鐵要求，於公司內部提出第2次申訴。第2次申訴決議性騷擾成立後，高鐵公司於去年底卻突然修改規章，新增複評機制，推翻原先的結果，至今該案仍無結論，承受案件反覆審議調查的折磨。

范雲表示，今天召開記者會之前，高鐵高層在辦公室跟她會談，她原本希望會談完之後，是不是有些事情釐清了，也許就不用召開記者會，但非常遺憾，談完之後她覺得高鐵應該要做得更好，也值得反省。她說，高鐵高層表示願意改善。

范雲質疑，高鐵過去3年內一共5件性騷擾申訴案，皆因認定證據不足而不成立，A小姐案也是其中一案，是否顯示高鐵的性騷擾事件處理機制已失能。她要求高鐵公司檢討對於A小姐事件處理方式，並建立性平機制、常設的性平小組，聘請外部專家學者，落實保護性騷擾被害人措施，提供友善職場環境。

杜瑛秋質疑，高鐵公司處理此案反覆、臨時更動的流程，讓申訴人不斷重複面臨自身案件的調查與評議、產生二次傷害，可見高鐵公司性平調查機制需要檢視。

台灣高鐵透過新聞稿回應，對性騷擾事件向採「零容忍」政策，員工若被申訴成立性騷擾者，即依公司規定，將以違反工作規則且情節重大予以解僱。因此，處理類似案均秉持毋枉毋縱、公平調查原則謹慎處理，絕無包庇縱容情事。

台灣高鐵說，針對造成申訴人未能感受到公司保障員工用心，將重新檢視各項制度，並視個案需求延聘外部專家參與，期使制度更加健全，進一步保障員工權益。

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台灣高鐵指出，針對投訴個案，已依照相關處理辦法處置，但由於二次審議委員會有不同意見，再採「複評措施」，延聘外部專家參與複評審議，以充分確保決議公允適當，維護兩造權益，相關會議預計3月召開。

另外，台灣高鐵說，審議「性騷擾」成立與否期間，採取立即糾正及補救措施，包括調整被申訴人至不同工作地點，避免與申訴人接觸、針對被申訴人「不當行為」部分，則由其單位主管另案提報懲處後，予以處分。（編輯：蘇志宗）1110218