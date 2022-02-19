高雄水情 評估6月底前穩定供應民生及產業用水

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高雄市政府水利局19日表示，目前高屏溪地面水川流量24cms高於歷年同期平均，依水情條件綜合評估，6月底前高市水情正常可穩定供應民生及產業用水。圖為18日高屏堰情況。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 111年2月19日

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（中央社記者曾以寧高雄19日電）高雄市政府水利局今天表示，正值南部枯水期間，目前高屏溪地面水川流量24cms高於歷年同期平均，依水情條件綜合評估，6月底前高市水情正常可穩定供應民生及產業用水。

水利局新聞稿表示，目前除可滿足所需日常公共用水150萬噸，並配合區域供水彈性調度，自110年迄今累計北送原水1億290萬噸至南化水庫，高雄每日平均北送台南自來水18萬噸，累計3000萬噸。

因應今夏可能旱象，水利局水利養護科表示，持續配合再生水及多元水資源開發政策，去年抗旱與中央合作開鑿62口抗旱水井，日供13萬噸水源，由自來水公司調撥備援供水。

今年再增加臨海水資源中心每日供應3.3萬噸再生水，除原有鳳山水資源中心，現積極推動北高雄橋頭及楠梓再生水廠，進入營運期後，高市再生水產能每日最大量可達21萬噸，可因應台積電等科技大廠進駐後的用水需求；未來將持續配合中央開發日供10萬噸高屏溪流域的里嶺伏流水，以穩定供應民生與產業用水。（編輯：孫承武）1110219