台南三井OUTLET試營運 首遇週末湧人潮

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台南三井OUTLET展開試營運，19日是試營運後的第1個週末假日，人潮自中午起就不斷湧進，大排長龍。（台南三井OUTLET提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年2月19日

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（中央社記者張榮祥台南19日電）日商三井不動產集團在高鐵台南站旁打造MITSUI OUTLET PARK試營運，今天是試營運後的第1個週末假日，中午起不斷湧入人潮，一名櫃姐說，她眼前盡是人龍，宛如遊行隊伍。

毗鄰高鐵台南站的MITSUI OUTLET PARK，16日起試營運8天，試營運首日中午開門前就有民眾在門口排隊，許多人拿起手機錄影、拍照。

台南三井OUTLET人員告訴中央社記者，16日和17日入館人數相當，兩天各約2萬人次。商場汽車、機車停車場滿車，有時需要進出場管制。商場周邊交通車流還算順暢，未出現壅塞。

今天是台南三井OUTLET試營運後遭逢的第1個週末假日，盡是逛街購物吃美食的人潮，1名工作人員說，週末人潮比試營運前3天多了不少。

台南三井OUTLET人員表示，試營運時間是中午12時至晚上8時，25日正式開館營運後，營業時間是上午11時至晚上9時30分。

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台南三井OUTLET的營運，讓台南人多了一個打卡閒逛的新景點，但有些人不急著開逛，他們說，待館內所有店家全數開始營運後再去，才不會有遺漏未逛的問題。

對於MITSUI OUTLET PARK試營運，台南市政府交通局已規劃替代道路供用路人選擇，轄管的台南市警局歸仁分局也展開交通疏導勤務，呼籲民眾配合交通疏導人員指揮，多利用大眾運輸工具前往購物。（編輯：謝雅竹）1110219