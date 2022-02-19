19縣市低溫特報 基隆新北注意豪雨

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氣象局19日持續針對台南以北等19縣市發布低溫特報，另針對基隆市等4縣市發布大雨及豪雨特報。圖為北市民眾穿著雨衣到傳統市場採買。（中央社檔案照片）

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（中央社記者余曉涵台北19日電）入冬後首波寒流報到，氣象局今天持續針對台南以北等19縣市發布低溫特報；另外由於華南雲雨區東移，氣象局也針對基隆市等4縣市發布大雨及豪雨特報。

入冬首波寒流報到，越晚感受越冷，中央氣象局持續發布低溫特報，今天各地明顯轉冷，今晚起至21日上午間台中以北、宜蘭及金門有持續攝氏10度、馬祖有持續6度左右或以下氣溫發生機率；20日起至21日上午間台南、嘉義、雲林、彰化、南投、花蓮及澎湖亦有10度以下氣溫發生機率，請注意。

氣象局表示，橙色燈號（非常寒冷）範圍包含基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、宜蘭縣、金門縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，連江縣有持續6度左右或以下氣溫發生的機率，請注意防範。

黃色燈號（寒冷）範圍包含彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、花蓮縣、澎湖縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

除此之外，華南雲雨區東移也帶來降雨，氣象局發布大雨及豪雨特報，今天基隆北海岸有局部大雨或豪雨，宜蘭地區及大台北山區有局部大雨發生的機率，連日降雨，山區請慎防坍方及落石。

大雨特報地區為台北市、宜蘭縣；豪雨特報地區為新北市、基隆市。

氣象局提醒民眾加強保暖，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；預防低溫導致呼吸道及心血管疾病、避免長時間逗留在寒冷環境，確保兒童頭、頸、手和腳部溫暖，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施。（編輯：郭諭儒）1110219