冬季首波寒流報到 越晚越冷19縣市低溫特報

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（中央社記者余曉涵台北19日電）去年入冬以來首波寒流報到，氣象局表示，一直到21日前都受到寒流影響，明天到21日清晨是寒流最強的時候，屆時台南以北下探攝氏9度，氣象局也針對全台19縣市發布低溫特報。

中央氣象局預報員張承傳告訴中央社記者，接下來一直到21日以前都是受到寒流影響，明天到21日清晨是寒流最強的時候，台南以北及宜蘭低溫下探攝氏9到11度，白天高溫回升也有限，台南以北中午也只有12度到13度，花東可以到15度到18度。

氣象局也持續針對全台19縣市發布低溫特報，今天各地明顯轉冷，今天晚上起至21日上午間台中以北、宜蘭及金門有持續10度、馬祖有持續6度左右或以下氣溫發生機率（橙色燈號）；20日起至21日上午間台南、嘉義、雲林、彰化、南投、花蓮及澎湖亦有10度以下氣溫發生機率（黃色燈號），請注意。

張乘傳表示，寒流預計22日開始減弱，氣溫稍回升，台南以北及宜蘭低溫13度至14度，南部及花東17度至18度，後續溫度每天逐漸回升1到2度。

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降雨部分，氣象局說，華南雲雨區今天晚上起影響，一直到21日各地都是有雨的天氣型態，今天晚上到明天有局部大雨，21日的降雨範圍則是縮小，22日起降雨趨緩，要到24日中南部轉為多雲的天氣型態，北部東北部迎風面仍有零星短暫雨。

另外，氣象局指出，未來水氣充沛，若與溫度條件配合，今天到21日北部海拔2500公尺甚至2000公尺以上山區及中南部3000公尺以上高山不排除有降雪或下霰的機率，山區要提防路面結冰，留意行車用路安全。（編輯：李錫璋）1110219