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俄烏邊境緊張
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俄烏邊境緊張1/300

俄力抗北約東擴 美歐警告：若攻烏將適得其反[影]

2022/2/19 22:15（2/19 22:32 更新）
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美國副總統賀錦麗（右前排2）19日在慕尼黑安全會議表示，西方不會停止對俄國經濟制裁，且將進一步支持北約東擴。（圖取自twitter.com/VP）
美國副總統賀錦麗（右前排2）19日在慕尼黑安全會議表示，西方不會停止對俄國經濟制裁，且將進一步支持北約東擴。（圖取自twitter.com/VP）
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（中央社慕尼黑19日綜合外電報導）美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）今天表示，俄羅斯若對烏克蘭發動任何攻擊，不僅會招致有害的經濟制裁，也會使北大西洋公約組織朝歐洲東翼進一步擴張勢力。

賀錦麗正在德國參加為期3天的年度慕尼黑安全會議（Munich Security Conference），她在會中表示，「我們不會停止經濟制裁，我們將進一步支持我們的北約（NATO）盟邦東擴」，以回應俄羅斯入侵。

北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）也警告，如果俄羅斯可能進攻烏克蘭的目的是讓北約勢力遠離俄國邊界，那麼結果只會適得其反。

他在慕尼黑安全會議上說：「如果俄國當局的目的是減少逼近邊界的北約勢力，那麼結果只會使北約勢力擴增。」

史托騰柏格矢言，北約將「採取一切必要措施，以保護並捍衛所有盟國」。

英相強生則表示，如果想要說服俄羅斯總統蒲亭別對烏克蘭發動「毀滅性」攻擊，西方必須展現空前團結。

參加慕尼黑安全會議前，強生在發給媒體的書面聲明中指出，「目前仍有機會避免不必要流血，但這需要西方展現近代史上空前的團結。」（譯者：戴雅真/核稿：張佑之）1110219

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