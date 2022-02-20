台南增1本土個案 匡列後3採才確診

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（中央社記者楊思瑞台南20日電）台南市政府今天宣布台南新增1名COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土個案20101，為台南個案19862、19949同住家人，先前2次採檢陰性，昨天出現症狀再次採檢後確診。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，高雄大林煉油廠群聚今天有新增個案接觸者確診，為案20101，是在鋼鐵公司上班的鳳山家族群聚兒子（案19732）在可傳染期曾赴台南碰面的訪客。

台南市政府衛生局下午發布新聞稿指出，案20101為歸仁區20多歲女性，12日接觸高雄市個案19732，14日被匡列為居家隔離者，採檢結果陰性，15日出現呼吸困難症狀，採檢仍為陰性，昨晚出現發燒、流鼻水、咳嗽、胸痛等症狀，再次安排採檢後陽性確診。

台南市衛生局指出，案20101於12日接觸高雄市個案19732後，14日居家隔離前的活動範圍包含BB YOUR LOVE西華店、全聯福利中心歸仁忠孝北店、歸仁區南一排骨、大盤大五金百貨食品大賣場歸仁店及7-11紅瓦厝、歸仁豐生門市、富林漢堡歸南店等地點。

台南市衛生局指出，若市民於12日至14日和案20101有相同足跡，可於今天下午3時至5時、明天上午8時至12時、下午1時30分至5時30分，攜帶身分證至台南市歸仁區衛生所領取居家快篩試劑，並加強自我健康監測。

台南市衛生局指出，18日公布的案19949（未滿10歲男童）共匡列41名接觸者（學校老師、同學、同學家長），採檢結果皆為陰性。另外，同樣於18日公布的案19948（台北市案19816接觸者），在台南匡列71名接觸者，目前僅剩1名自我健康監測者採檢結果未出爐，其餘都是陰性。（編輯：謝雅竹）1110220