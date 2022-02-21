教部擬限高中朝會次數早自習禁考試 111學年實施

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（中央社記者許秩維台北21日電）教育部長潘文忠今天表示，為增加高中生自主運用的時間，已研議限制每週朝會次數，早自習和第8節課後輔導不得用考試強迫學生參加，預訂111學年度正式實施。

網友於民國109年12月在公共政策網路參與平台提案，將國高中上課時間改為9時30分到下午5時，吸引萬人附議。教育部日前宣布，高中第1節課前的早自習時間會朝減少例行性朝會次數、規定不能考試等方向著手，第8節課也會規範不能舉辦納入學業成績評量考試。

潘文忠今天出席「111年表揚推展本土語言傑出貢獻獎」頒獎典禮，會前接受媒體聯訪時提到，教育部針對此議題已討論多時，蒐集多方意見，國教署也召開線上公聽會，邀相關團體和專家學者會商，目前已有高度共識。

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在高中部分，潘文忠指出，將修訂相關規定，朝向限制每週朝會次數，並限制第1節課前的早自習時間和第8節課後輔導禁止考試來強迫學生參加，以提升學生自主規劃運用時間，目前正在和縣市政府做最後會商，預計3月初公告方案，自111學年度正式實施。

潘文忠提到，學生每天在校高達8、9個小時，有些學校還用早自習或第8節課來考試或列入學業成績，讓學生不得不參加，因此希望修訂相關規定，培養高中學生自主規劃能力，也讓兒少有更多休息權；至於早自習和第8節課後輔導不得進行考試的部分，國中小也會適用。（編輯：管中維）1110221