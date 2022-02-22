雄獅攜手晶華攻鐵道國旅 鳴日號服務升級

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（中央社記者江明晏台北22日電）持續布局國旅商機，也看好車廂內飲食放寬「勢在必行」，雄獅打造的台鐵觀光列車鳴日號服務再升級，首波與晶華集團合作，推出「鳴日廚房」餐車服務將於3月底試營運。

今年初國內疫情升溫，交通部自1月23日起規定高鐵、台鐵、客運、船舶、國內航班等運具內除特殊生理需求外，禁止飲食，不過疫情趨緩，各界看好「放寬勢在必行」。

雄獅持續布局國旅商機，與台鐵合作的美學觀光列車鳴日號服務再升級，雄獅旅遊以「移動的五星餐廳」為概念，歷經一年籌劃、比照國際觀光列車規格打造，正式推出「鳴日廚房」餐車服務，將於3月30日展開試營運。

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雄獅首波與晶華國際酒店集團攜手合作，以列車沿途在地特色食材製作餐點，並巧妙結合窗景與行經路線規劃菜單與餐序，提升台灣鐵道旅遊體驗，今天起於雄獅旅遊官網開放預購。

雄獅集團品牌策略總經理游國珍表示，鳴日廚房不僅是鳴日號的全新嘗試，也是國內鐵道旅遊首次將五星飯店餐飲服務搬上移動的列車，設計及服務安排皆向國際觀光列車規格看齊，期盼將鳴日號打造成為台灣意象的代表，提升台灣在國際觀光領域的價值。（編輯：郭無患）1110222