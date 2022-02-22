入夜冷空氣影響 23日清晨中部以北低溫13度

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氣象局22日表示，晚間起東北風增強帶來冷空氣，預估影響至25日清晨，明晨中部以北低溫約攝氏13至15度。圖為21日桃園街頭行人穿上厚外套，戴起帽子抵禦寒風。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張雄風台北22日電）氣象局今天表示，晚間起東北風增強帶來冷空氣，預估影響至25日清晨，明晨中部以北低溫約攝氏13至15度，且白天高溫未明顯回升；25日起降雨減少、氣溫漸升，二二八連假大致晴到多雲。

中央氣象局預報員黃恩鴻告訴中央社記者，今夜起東北風增強帶來冷空氣降溫、水氣增多，一直到明天白天降雨明顯，尤其在中部以北、東半部可能有局部大雨發生，其他各地也可能有短暫雨。

黃恩鴻指出，明晚後中南部平地會轉多雲，水氣減少，剩山區有零星降雨；降雨以北部、東半部有局部短暫雨；24日稍微雨區稍減，以桃園以北、東半部，中部是山區局部降雨為主；25日白天水氣再減少，僅北部山區、東半部有局部短暫雨。

溫度方面，黃恩鴻提到，預估明天清晨中部以北、宜蘭低溫約13至15度、南部及花東約16至18度；要注意的是明天白天大部分地區高溫並未明顯回升，僅花東回溫至約20、21度。

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黃恩鴻表示，明天、24日白天還是偏涼冷，冷空氣持續影響至25日清晨、白天起水氣逐漸少，氣溫回升，北台灣高溫約17、18度，其他地區約21、22度；二二八連假3天的天氣逐漸轉好，北部高溫也可以回到20度以上，僅剩迎風面的東半部有零星短暫雨；目前預報連假起至3月1日大多會是晴到多雲的天氣。

黃恩鴻提醒，明天、24日基隆北海岸、東半部及恆春半島仍可能會有長浪發生；另外26日中南部、27日至3月1日西半部及金馬地區可能會有霧或低雲，影響能見度。（編輯：謝雅竹）1110222