臉書粉專盜用海關帳號假拍賣 財政部提5大辨別要訣

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（中央社記者潘姿羽台北22日電）詐騙猖獗，連海關拍賣也有人假冒。財政部關務署今天發布新聞稿，告訴民眾辨別真假拍賣5大要訣，民眾可從有無臉書驗證標記、競標方式等眉角辨別，以免上當吃虧。

近日臉書出現粉絲專頁盜用海關關徽，假冒海關帳號企圖誤導民眾至網站購買「冒稱的海關拍賣物品」。財政部關務署今天召開記者會表示，107年台北關發生過多起假冒事件，沒想到沉寂一陣子後，最近又重起爐灶，在高雄傳出類似的詐騙情事。

關務署提供真假海關拍賣在公告平台、競標方式、實地看貨、付款方式及退貨機制存在5大不同之處。

首先，關務署及各關均以官網公告方式，辦理海關沒入及逾期不報關等貨物的標售作業，臉書專頁頂多只會提供拍賣訊息，不會直接於臉書標售，民眾也要注意有無臉書驗證標記（圓形藍底白勾）。

至於競標方式，財政部關務署表示，正牌海關標售會採通信投標，且須整組標售，意思是像水果一盤一盤賣，裡面也許有蘋果、葡萄等，有價值較高的、也有價值較低，不會是單件下標。

此外，各關提供現場看貨服務，付款方式只有一種，就是現場繳納押標金，得標後繳清價款、退押標金，不會有貨到付款或提供鑑賞期等特殊優惠，更不會提供個人帳號通知匯款、轉帳交付貨款。

財政部關務署表示，海關已向臉書檢舉該粉絲專頁並要求貼文下架，呼籲民眾應小心辨識訊息來源，切勿誤信假訊息、假廣告，購買來源不明的「海關拍賣物品」；如果不幸遭遇詐騙，請儘速向警察機關報案。

此外，如果發現冒稱海關帳號，可自行或提供資料由海關向臉書檢舉下架。（編輯：林淑媛）1110222