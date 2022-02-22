二二八連假 國5車流量估6.6至7萬輛次

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二二八連假即將到來，宜蘭縣政府交通處22日預估，3天連假期間將有大量返鄉及出遊人潮，國道5號車流量介於6萬6000至7萬輛次。（中央社檔案照片）

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（中央社記者王朝鈺宜蘭22日電）二二八連假即將到來，宜蘭縣政府交通處今天預估，3天連假期間將有大量返鄉及出遊人潮，國道5號車流量介於6萬6000至7萬輛次，蘇花改則為1萬8000至2萬輛次。

根據交通處資料顯示，去年二二八連假國道5號交通量為7萬100輛次，預估今年26日至28日3天連假車流量為6萬6000至7萬輛次，而蘇花公路山區路段改善計畫（蘇花改），去年二二八連假為1萬8927輛次，今年預估介於1萬8000至2萬輛次。

交通處指出，國5南下於26日和27日清晨6時至中午12時實施高乘載管制，北上則在27日和28日下午2時至晚間9時實施高乘載管制；26日至28日每天凌晨0時至清晨5時全線雙向暫停收費，凌晨0時至中午12時，封閉國5石碇及坪林南向入口，宜蘭至頭城北上路段機動開放路肩。

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此外，蘇花改壅塞時，將在海山西路增加往花蓮的次要疏導路線；至於蘇花路廊21噸以上大貨車通行管制部分，26日清晨5時至下午3時、27日上午7時至11時、28日中午12時至晚間6時，禁止雙向通行，以維持連假期間車流順暢。

有關大眾運輸部分，台鐵26日至28日加開樹林－花蓮優惠復興號6班，台北到宜蘭票價新台幣100元，台北到花蓮票價200元，縣府並安排景點接駁公車「紅綠線」串聯宜蘭各大旅遊景點，「紅綠線」尖峰時段班距30分鐘，離峰班距40至60分鐘。（編輯：方沛清）1110222