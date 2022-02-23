高中早自習擬禁考試 青民協連署籲一週5天適用

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（中央社記者陳至中台北23日電）為增加高中生自主運用時間，教育部擬規定一週數日早自習不得用考試強迫學生參加。台灣青年民主協會連署，呼籲「全面開放」早自習自由參與，一週5天都適用，不該因輿論壓力而退縮。

網友於民國109年12月在公共政策網路參與平台提案，將國高中上課時間改為上午9時30分到下午5時，吸引萬人附議。教育部長潘文忠日前宣布，高中第1節課前的早自習時間會朝減少例行性朝會次數、規定不能考試等方向著手，第8節課也會規範不能舉辦納入學業成績評量考試。

教育部預計在3月初說明政策細節，但部分媒體報導早自習禁考試的天數為「一週至少3天」，引發學生團體不滿。

台灣青年民主協會今天發出新聞稿指出，教育部現行規定已是「至少2天早自習自由參與」，如果照媒體報導的方案，相較過去雖是進步，但仍為德不卒。

青民協指出，教育部日前說明政策方向時，曾援引聯合國兒童權利公約，保障學生的休息權，「難道兒權公約一週只有3天有效，另外2天會失靈嗎？」

青民協已發起連署，邀請高中生、學生自治組織、民間團體等，共同提出訴求，呼籲教育部全面開放「5天早自習」都讓學生自由參與，不該因輿論壓力而退縮。

教育部今天暫未對青民協的訴求有新的回應，但近日包括潘文忠接受媒體聯訪，以及提供的文字回應，都未明確說明規定一週適用的天數，只強調目前正和縣市政府做最後會商，預計3月初公告方案，自111學年度正式實施。

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國教行動聯盟家長分會長王瀚陽表示，家長支持給高中學生更大的自主學習空間，但學校應輔導學生提出企畫，而非放牛吃草。他提到，早自習考試是普遍現象，一旦禁止，教師可能改用課堂小考，進而壓縮、排擠課堂時間，教育部應全面檢討長期以來學校以考試督促學習的文化，以及課綱內容是否太多，造成課上不完的問題。

另外，潘文忠21日受訪時提到，早自習不得考試的政策，擬國中小也適用。王瀚陽表示，年齡越小的孩子越需要來自學校、教師的規範，進而養成良好習慣，逐步提升自主能力，應避免貿然討好學生，反對教育造成傷害。（編輯：張雅淨）1110223