24日降雨趨緩 新北等5縣市防10度以下低溫

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

受華南雲雨區及東北風影響，台北地區23日雨勢不斷，屬溼冷天氣型態。一名小朋友撐傘過馬路時，雨傘被強風吹得開了花。中央社記者鄭清元攝 111年2月23日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北23日電）氣象局表示，明天降雨較今天緩和，中南部轉為多雲，但大陸冷氣團影響，新北、桃園、台中等5縣市今晚明晨仍可能有攝氏10度以下低溫；228連假氣溫回升，天氣大致為多雲到晴。

中央氣象局今天發布低溫特報，大陸冷氣團影響，氣溫偏低。今晚至明晨金門縣、新北市、桃園市及台中市局部地區可能有持續10度左右或以下氣溫，連江縣局部地區有持續6度左右或以下氣溫發生（橙色燈號）。

中央氣象局預報員張承傳告訴中央社記者，明天降雨緩和許多，只有北部、東半部有短暫雨，雨勢也較小； 中南部轉為多雲、僅山區有短暫雨。

張承傳說，明天因大陸冷氣團影響，清晨還是偏冷，西半部、東北部約12至14度，部分地區可能會更低；白天北部高溫約14、15度，其他地區約18至22度。

張承傳提到，25日起冷氣團減弱，但北部清晨仍只有12度左右，白天才會回溫，預估北部、東北部約18、19度，其他地區22至25度。

張承傳說，目前觀察228連假溫度大致呈逐漸回升趨勢，要注意27日有一股東北季風增強，北部高溫略降，約降為19至20度，其他地區影響不大；預計中部以北低溫13、14度，台北市區約15度、南部各地大致為15度。

張承傳表示，25日之後僅迎風面的東半部、北部山區有零星降雨，其中27日東北季風影響，雨區稍微擴大至基隆北海岸有局部零星雨，但雨勢都不大，其他地區約多雲到晴。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

張承傳指出，目前預估3月1日、2日東北季風再增強，迎風面的降雨又會再增加，以北部、東半部為主；氣溫方面以3月2日高溫會有下滑的情況，3月1日北部約23、24度，到了3月2日則是20度上下。

張承傳提醒，26至28日在西半部地區、金門、馬祖都會有霧或低雲，影響能見度；明天在基隆北海岸、東半部（含綠島、蘭嶼）及恆春半島還是要注意長浪，今天在花蓮觀測最高浪高約6公尺。（編輯：張芷瑄）1110223