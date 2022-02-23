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雨勢未歇台中防豪雨 北北基10縣市大雨特報

2022/2/23 15:33（2/23 16:23 更新）
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受華南雲雨區及東北風影響，台北市23日雨勢不斷，氣溫也偏低，外出民眾穿著厚外套禦寒，撐傘避雨。中央社記者鄭清元攝 111年2月23日
受華南雲雨區及東北風影響，台北市23日雨勢不斷，氣溫也偏低，外出民眾穿著厚外套禦寒，撐傘避雨。中央社記者鄭清元攝 111年2月23日
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（中央社記者張雄風台北23日電）中央氣象局今天下午3時5分發布豪雨特報，華南雲雨區及東北風影響，台中市山區有局部大雨或豪雨，北北基等10縣市有局部大雨發生。

根據氣象局網站，今天截至下午3時，台中市和平區累積雨量達170毫米，其次為台北市擎天崗113毫米，連日降雨，慎防坍方及落石。

豪雨特報地區為台中市；大雨特報地區為基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、宜蘭縣。

氣象局說明，豪雨指24小時累積雨量達200毫米以上，或3小時累積雨量達100毫米以上；大雨指24小時累積雨量達80毫米以上，或時雨量達40毫米以上。（編輯：張雅淨）1110223

中央氣象局23下午3時5分發布豪雨特報，台中市山區有局部大雨或豪雨，北北基等10縣市有局部大雨發生。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）
中央氣象局23下午3時5分發布豪雨特報，台中市山區有局部大雨或豪雨，北北基等10縣市有局部大雨發生。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）
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