北市大校長遴選爭議遭監院糾正 市府：8/1前完成

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（中央社記者陳昱婷台北23日電）台北市政府及台北市立大學因校長遴選爭議遭到監察院糾正，北市府對此表示，市府持續透過正式及非正式管道監督北市大進行校長遴選，目前溝通順利，預計8月1日前完成。

監察院今天表示，針對台北市立大學新任校長遴選爭議，北市大指遴選辦法有違大學自治，拒不辦理遴選作業，顯有重大違失，通過糾正北市大；台北市政府有失主管機關的行政監督職責，也遭糾正。

台北市政府晚間對此表達遺憾並指出，市府持續依法行政，透過正式及非正式溝通管道，合法性監督北市大進行校長遴選，無論函發公文或是邀請人員溝通皆已善盡最大的督導責任。

市府表示，北市大與市府對於大學自治內涵及精神有認知差異，導致影響校長遴選進度，但目前溝通順利，預定於今年8月1日前完成校長遴選。

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台北市立教育大學、體育學院在民國102年合併為北市大，並由戴遐齡擔任首任校長，但因校方與北市教育局對於「台北市立大學校長遴選委員會組織及運作辦法」有歧異，導致原應在110年8月1日起上任的新校長人選難產至今。

北市大現由邱英浩代理校長，原任期到1月31日，台北市教育局已續聘至7月31日。市府官員透露，經不斷溝通，教育局與北市大皆展現誠意，北市大願依現有遴選辦法選出正式校長，教育局將在新任校長出爐後立即啟動修法刪除須推薦3倍校長遴選委員人選報教育局圈選等規定。（編輯：戴光育）1110223