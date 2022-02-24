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台北市立大學啟動遴選機制 新校長有望6月出爐

2022/2/24 16:36
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（中央社記者陳昱婷台北24日電）台北市立大學因新任校長難產至今，遭到監察院糾正，北市大今天表示，已開始推動遴選程序，預計3月15日前完成遴選委員會校內代表選舉，希望6月就可以選出正式校長。

監察院昨天透過新聞稿表示，北市大第3任校長原應在110年8月1日起聘上任，但北市大遲未積極就校長遴選事宜訂定要點，直到109年還以法治程序完備的「台北市立大學校長遴選委員會組織及運作辦法」有違大學自治為由，拒不辦理校長遴選作業，顯有重大違失，因此通過糾正北市大。

北市大今天對此表達遺憾並指出，校方與市府已達成共識，現在正依期程推動校長遴選作業，預計3月15日前完成校長遴選委員會中的校內代表選舉。

北市大代理校長邱英浩向中央社記者說明，組成校長遴選委員會的程序較複雜，在學校代表部分，首先要由各學系先推介人選，接著各學院再普選一輪。目前5個學院中，已有3個學院完成選舉，將在3月15日加開的校務會議中，確認人選。

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邱英浩說，學校代表出爐後，將送教育局核備，並與教育局提供的名單組成15人校長遴選委員會，委員會成立後馬上開始辦理遴選程序，討論校長條件等，並公告1個月對外徵才，希望6月就可以選出正式校長。

代理校長任期至7月31日的邱英浩，近期傳出有意參選正式校長。邱英浩對此表示，仍在審慎考慮中。教育局提醒，若要參選，應辭去代理校長職務。（編輯：李錫璋）1110224

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