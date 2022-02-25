台南三井OUTLET開幕 警方規劃周邊交管疏導

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（中央社記者張榮祥台南25日電）日商三井不動產集團在高鐵台南站旁打造MITSUI OUTLET PARK試營運8天後，今天正式開幕，轄管的台南市警局歸仁分局已規劃周邊交通管制疏導，避免人潮及車流壅塞。

歸仁分局今天發布新聞稿指出，台南三井OUTLET位於歸仁區高發一路以西、歸仁大道以東、歸仁七路以南及歸仁十三路以北的高鐵站東側，警方周邊交管包括台86線快速公路、台39線、中正南路及高鐵大道等。

警方同時公布進出台南三井OUTLET的重要路段，主要是台86線快速公路（安平區、南區）：台86線快速公路（西往東）-台86線大潭交流道-中正南路2段-左轉高鐵大道-左轉高鐵二路-右轉歸仁十路-歸仁七路-右轉高發一路至三井OUTLET館內停車場。

台39線（東區、仁德區、永康區）：市道182線-台39線內側車道（北往南）-左轉歸仁七路-右轉高發一路至三井OUTLET館內停車場。

台19甲線（關廟區、新化區）：台19甲線（北往南）-右轉五甲路-歸仁十三路2段-歸仁十三路-直行歸仁十三路上三井OUTLET館內停車場。

往高鐵台南站進場路線，分別是台86線快速公路（安平區、南區）：台86線快速公路（西往東）-台86線大潭交流道-中正南路2段-左轉歸仁八路-右轉歸仁大道至高鐵站1號、4號門下客區。

台39線（東區、仁德區、永康區）：市道182線-台39線外側車道（北往南）-歸仁大道-直行至高鐵站1號、4號門下客區。

台19甲線（關廟區、新化區）：台19甲線（北往南）-右轉五甲路-歸仁十三路2段-右轉高發三路-左轉歸仁七路-左轉歸仁大道至高鐵站1號、4號門下客區。

警方表示，台南三井OUTLET也將加派周邊巡迴接駁車，遊客可選擇「三井OUTLET特約停車場」作為停車空間，避免等候停車格位造成道路壅塞。

台南三井OUTLET今天正式開幕，副總統賴清德預定上午10時30分出席開幕儀式。（編輯：陳政偉）1110225