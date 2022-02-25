寒流農損破9千萬元 農糧署籲農民儘速通報

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（中央社記者楊淑閔台北25日電）農糧署今天表示，2月寒流及下雨造成農損累計新台幣9125萬元，主要受損作物為草莓、愛文芒果、韭菜、高接梨穗、棗子、李子、荔枝及巨峰葡萄，提醒相關農民儘速向公所通報。

行政院農業委員會農糧署發布新聞指出，以上作物受損狀況包含水傷、凍傷、落花及落果，農民通報時，並記得在清園、復耕前讓公所派員拍照，或自行依規定拍照存證。

農委會也更新發布農損彙整統計，各縣市受損情形，以苗栗縣損失3366萬元、占37%最多。其他包含屏東縣損失2637萬元、占29%，桃園市損失1882萬元、占21%，台中市損失653萬元、占7%，以及新竹縣損失296萬元、占3%等為主。

農產損失9125萬元的農作物被害面積為869公頃，損害程度24%，換算無收穫面積210公頃，受損作物主要為草莓，被害面積172公頃，損害程度26%，換算無收穫面積44公頃，損失金額3432萬元。

其次為改良種芒果（愛文芒果為主）損失2285.7萬元，韭菜損失1869.6萬元，高接梨穗損失923.6萬元，以及棗子損失233.3萬元等為主。

農委會說，將持續更新統計。（編輯：管中維）1110225