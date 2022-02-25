聯發科今年持續大規模徵才 預計招募2000人

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

聯發科25日宣布，今年預計招募超過2000名對5G、人工智慧AI、無線通訊、智慧聯通及元宇宙等技術領域有興趣的頂尖人才。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹25日電）聯發科今天宣布，今年持續啟動大規模徵才，預計招募超過2000名對5G、人工智慧AI、無線通訊、智慧聯通及元宇宙等技術領域有興趣的頂尖人才。

聯發科表示，將以極具競爭力的薪酬福利、全球視野的工作挑戰與成就感，邀請社會新鮮人及優秀菁英加入國際舞台。首場大型招募活動將於3月5日在台灣大學校園徵才博覽會登場。

聯發科副董事長暨執行長蔡力行說，聯發科近年積極加大創新研發布局，去年投入近新台幣1000億元，今年仍將繼續擴大投資。

他表示，選擇加入聯發科研發團隊，可參與最前瞻的核心晶片設計與系統開發，有機會影響並親自實踐創新技術應用，帶來卓越的工作價值與成就感，也期望藉此與年輕世代共創多贏，一起改變世界，創造無限可能。

聯發科指出，公司長期秉持實踐利潤共享的精神，將利潤20%回饋員工一起分享豐碩果實，帶動員工整體薪酬與公司一起成長。

聯發科表示，內部有完善的新人關懷與培訓系統，並提供員工個人效能及專業培訓，以多元實體與線上課程，持續提升員工及主管能力，同時透過晉升、工作輪調有系統地協助員工職涯發展。

此外，從單身到成家，聯發科提供全方位的員工福利，打造友善工作環境，包括星級美食及超過20間媲美百貨公司美食街的餐飲選擇、自建幼兒園滿足員工托兒需求、高達800坪的健康生活館、每年高額旅遊及到院健診補助、超過60個多元化社團、按摩舒壓服務等，讓員工在工作之餘，也能享有無後顧之憂的工作環境。

聯發科指出，集團全球超過50個據點，今年重點職缺包含軟韌體開發、數位IC設計、類比IC設計、射頻IC設計、通訊演算法開發、多媒體演算法開發等類別；涵蓋行動通訊、智慧家庭、無線連結技術、人工智慧及元宇宙等應用。

聯發科表示，歡迎電子電機、電信通訊、資工資管及機械物理數學等相關理工科系畢業生及專業人士加入。針對在校學生，聯發科今年也超前部署擴大實習招募員額，預計較以往成長2倍、招募約300名實習生。

聯發科指出，在實習期間，除了結合內外部講師與學長姐，設計實習生專屬培訓課程、實際參與專案開發、多元社團體驗，提供具競爭力薪酬及外縣市交通和租屋補助外，取得正職預聘比率高達7成。（編輯：張均懋）1110225