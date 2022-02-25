228連假將至 國道估傍晚湧車潮

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（中央社記者余曉涵台北25日電）228連假即將展開，高公局預估，今天下午5時後國道就會出現車潮，以下班車流為主，西部國道除了新竹路段要到晚間10時紓解外，其餘在晚間8時紓解，國5則要到隔天凌晨0時。

交通部高速公路局交管組科長蔡明哲告訴中央社記者，預估今天西部國道在下午5時左右就會陸續湧現車潮，由於以下班車流為主，因此壅塞地點會集中在都會區周邊的國道路段，像是新竹都會區、新北、桃園往台北或者台北往基隆方向等，車流量預估比平常週五時段增加10%左右。

蔡明哲說，預估除了新竹路段要等到晚間10時才會紓解外，其他路段晚間8時就會紓解；國5部分則預計晚間6、7時之後會陸續出現車潮，要到明天凌晨0時才會紓解。

明天是228連假首日，蔡明哲表示，預估早上7時左右西部國道就會湧現車潮，凌晨4時起國5就會有車潮。

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預估壅塞路段包含國1楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統、圓山-大華系統；國3土城-關西、快官-霧峰系統；國5南港系統-頭城。

高公局表示，明天疏導措施包含早上6時到中午12時國5實施高乘載管制；凌晨0時到中午12時，封閉國1平鎮系統、埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口；收費措施採單一收費，凌晨0時到5時暫停收費；視高速公路主線交通狀況採取嚴格管制及針對重點路段實施精進式匝道儀控等。（編輯：管中維）1110225