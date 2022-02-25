烏克蘭台生憂返國檢疫 教育部：協調入住集檢所

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（中央社記者陳至中台北25日電）俄羅斯總統蒲亭24日宣布對烏克蘭採取特殊軍事行動，仍在烏克蘭的台灣留學生反映，擔心回台防疫住宿費用過高。教育部今天說，會協調入住集中檢疫所，經濟困難也會全力協助。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）24日宣布對烏克蘭採取「特殊軍事行動」。教育部今天統計，12名留學烏克蘭的台籍學生中，已有3人返台、1名留在基輔、1名留在烏克蘭東部、1名在南部、6名則正前往安全地區或國家。

留學生Simon今天透過即時通訊軟體受訪，台灣駐外單位一直希望他們撤離烏克蘭，他們原以經驗評估不會開打，結果卻打起來了。目前他在基輔召會、羅夫諾召會的協助下，和5名留學生、約10名僑胞在羅夫諾暫居。

Simon表示，現在心情很忐忑，會臨時被轟炸機、空襲警報吵醒，加上舟車勞頓，路上看到軍隊、人民擠兌領錢等狀況，也會感到擔憂害怕，但感謝召會協助，也從台灣領事館群組中獲得許多資訊。

Simon昨天接受採訪時提到，開戰前沒有選擇立即回台，有考量COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情下，返台的隔離檢疫費用相當高昂，對學生來說是一筆不小的負擔，希望透過媒體，呼籲政府提供協助。

教育部今天以文字回應中央社指出，將透過駐外單位，密切掌握每一名在烏克蘭的留學生動態。學生因戰亂返台，會請中央流行疫情指揮中心安排入住集中檢疫所，如有經濟上的困難，也會盡全力給予協助。

多名留學生反映返台就學需求，教育部國際及兩岸教育司長李彥儀接受中央社電訪表示，台灣已有清華大學站出來，表態願意提供烏克蘭學生短期學習協助，會將訊息轉知留學生。

清華大學已宣布啟動「比鄰計畫」，歡迎自烏克蘭返台的學生到清大短期學習交流，讓學習不因戰亂而中斷。另外，部分留學生表達希望前往政治大學、淡江大學等有斯拉夫語、俄語相關系所的學校，教育部表示，將收集學生需求，安排就學銜接機制。

政大校方今天稍晚告訴中央社記者，會積極研擬相關措施與做法，對於希望進入政大研讀學習的烏克蘭台籍留學生，盡可能提供各種協助，讓他們學習不因戰亂而中斷。政大也期待教育部以專案或其他方式，開放包含學籍、交換等各種方案，給予有意願的台籍留學生適當的安排，學校當盡力配合辦理。

指揮中心指揮官陳時中在記者會上表示，考量烏克蘭處於戰亂，自烏克蘭入境將可免持入境前陰性證明，依落地採檢或機場深喉唾液採檢即可，也可視情況提供集中檢疫所協助檢疫。（編輯：管中維）1110225