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228連假首日國道湧車潮 上午多路段車速40公里以下

2022/2/26 08:57（2/26 09:28 更新）
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西部國道26日上午陸續湧現車潮。（圖取自高速公路1968網頁1968.freeway.gov.tw）
西部國道26日上午陸續湧現車潮。（圖取自高速公路1968網頁1968.freeway.gov.tw）
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（中央社記者余曉涵台北26日電）228連假第1天，國道即時路況顯示，上午8時30分西部國道就已陸續湧現車潮，國1湖口到新竹、國3樹林到龍潭等路段時速不到40公里，高公局呼籲南向用路人儘量於中午12時後出發。

今天是228連續假期的第1天，預估國道將會出現大批旅遊車潮，根據國道即時路況顯示，上午8時30分國1湖口到新竹、國3樹林到龍潭等時速都不到40公里。

交通部高速公路局發出新聞稿表示，預估今天交通量為115百萬車公里，目前壅塞路段包含國1南向湖口至新竹、國1高架南向中壢至楊梅端（事故）、國3南向三鶯至大溪，其餘路段正常，截止上午8時，交通量為18.1百萬車公里。

高公局表示，預判今天上午重點壅塞路段，將出現在國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城等路段，建議西部國道南向用路人儘量於中午12時後出發，另新竹至台南路段，請多利用台61；國5南向用路人儘量於下午5時後出發，或可改走台9線。

高公局指出，今天國道的疏導措施包括早上6時到中午12時國5南港系統南向入口高乘載管制、凌晨0時到中午12時封閉國1平鎮系統及埔鹽系統、國5石碇及坪林南向入口、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、凌晨0時到清晨5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

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另外，昨天交通狀況部分，高公局表示，25日全天交通量為108.7百萬車公里，為年平均平日（88百萬車公里）1.2倍，國5交通量為3.0百萬車公里，為年平均平日（2.6百萬車公里）1.2倍。

根據高公局觀察，昨天上午9時開始車流量較平日略為增加，中午過後則較為明顯，昨天下午車多路段包括國1南向東湖至圓山、桃園至中壢、湖口至新竹、北向林口至五股、內湖至汐止端；國3南向新店至中和、北向樹林至中和；國5南向石碇至頭城，除國1南向湖口至新竹路段於晚間10時、國5南向石碇至頭城路段於今天凌晨0時逐漸紓解外，其餘路段於昨天晚間8時後大致順暢。（編輯：李錫璋）1110226

（圖取自facebook.com/hi.freeway）
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