旅行社寒冬落幕？被迫「斜槓」2年領隊苦等歸隊

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（中央社記者江明晏台北26日電）週四中午過後，東區上班族覓食人潮散去，在Mavi土耳其餐廳內，還有2個人被台北的連日陰雨拖住腳步，而困住他們的不只天氣，還有長達兩年多的疫情。

他們的綽號分別是苗帥及Mike，原本是帶歐洲團的旅行社領隊，特地相約在土耳其餐廳敘舊，吃著道地的烤肉飯，閒聊2年前出團的酸甜苦辣。席間，餐廳「老闆娘」丁丁也加入討論，談起疫情耽誤了哪些計畫；他們的生活像是突然間被按了暫停鍵，為了謀生紛紛轉職，彷彿過起別人的人生。

開Uber、賣靈骨塔 旅行社領隊被迫「斜槓」兩年

「我去開Uber啊，還去賣電動車Gogoro；還有同業去賣便當、賣靈骨塔，你不要笑喔，這是真的」。帶團資歷10年、原本在鳳凰旅遊當領隊的苗帥對中央社記者談起自己和朋友過去2年的求生之道，幽默中藏著一絲苦澀。

「我賣一台電動車才收500元，但售後服務要做一輩子，太難賺了」。現在，苗帥改做離島馬祖團，受惠國內防疫成功、國旅暢旺，比飛歐洲時還忙；然而，很現實的是，收入只剩不到以前的1/10，意外的收穫則是「連續兩年陪爸媽吃年夜飯」。

領隊Mike，民國79年次，出團經驗4年，對土耳其各項風土民情如數家珍。疫情爆發後，應徵上在機場協助篩檢的工作，他的算盤打得很精，「只要疫情還在，機場就需要人力篩檢，疫情落幕後，旅遊事業就可以飛了」。儘管收入銳減，Mike被「困在」台灣2年也不算沒有收穫，他成功瘦身25公斤。

Mavi餐廳「老闆娘」丁丁和土耳其籍的男友圖佳其實是知名網紅，共同經營YouTube頻道，討論台灣文化、介紹旅遊吃喝玩樂，更曾與總統蔡英文合作拍攝影片，迅速累計逾16萬粉絲。

「疫情發生後，我們的YT合作案都取消、延後了」，丁丁並表示，疫情還讓他們原本和旅行社合作的十幾個土耳其帶路團，在開賣前夕全數喊卡。為了增加收入，他們3個月前和朋友合資在東區開了土耳其餐廳，還設置「土耳其馬賽克燈工作室」，教人DIY。這場長達2年的疫情，讓丁丁和圖佳被迫「斜槓」，期盼出境旅遊早日開放，守得雲開見月明。

下半年出國有譜？ 領隊就怕台灣人獵巫心態

根據勞動部公布的「減少工時（無薪假）」統計，全台通報實施人數達到1萬4560人、達到2293家，重災區仍是包括旅行社在內的支援服務業，共有8929人、1340家，有人甚至月休20天。勞動部官員表示，「可能要待邊境管制鬆綁後，才能讓旅行社減班休息人數減少。」

中央流行疫情指揮中心近期公布邊境鬆綁措施，包括3月1日起前往離島的旅客免快篩，3月7日起入境檢疫天數也將從14天縮短為10天，並開放非本國籍商務人士來台；若商務旅行進展順利且疫情獲控制，也會考慮重啟觀光旅遊。

「只要可以出團了，我就『秒回』」，苗帥等待「歸巢」的心情十分雀躍。儘管以前忙到一個月只有5天在家，還是非常懷念有滋有味的帶團人生，他也看好暑假就能恢復海外旅遊，但前提是入境隔離天數最好能縮減至3到5天；Mike則認為，旅遊需求應不會一夕爆發，還要觀察市場對領隊的供需狀況，但只要團費價格夠甜蜜、誘人，「相信不用怕沒有旅客」。

許多國家陸續全面解封，各界都在期待下半年出國旅遊有譜，但領隊們還憂心一件事，就是「台灣人的獵巫心態」；回想疫情方興之時，一位台中里長夫人跟團去土耳其旅行10天，成為被各界「追殺」的眾矢之的，讓里長忍不住吶喊「難道要判死刑嗎」。

苗帥也分享，那時他帶團從土耳其抵台時，還得讓團員喬裝躲避媒體。他說，現在國外幾乎都將新冠肺炎視為流感，與病毒共存會是生活新常態，盼大眾屆時不要用「異樣眼光」看待出國旅遊的人。

田螺含水過冬落幕？ 旅行社搶機位布局

著眼下半年境外旅遊有望開放，一直在「田螺含水過冬」的旅行社紛紛動起來，開始提前布局搶機位。雄獅與東南旅遊近期就在官網上架「日本預購機加酒自由行」，雖然5天售價超過新台幣6萬元，對比過去價格翻倍，仍掀起一票哈日族熱議。

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另一旅行社高層認為，出境旅遊不會是V型反轉而是緩慢復甦，第一步有市場的是商務旅行，再來是個人探親，接著是觀光自由行，最後才是團體旅客；且團客可能會有很多限制，並認為客製化包團的需求會更高。

鳳凰旅遊總經理卞傑民則樂觀看待「下半年國境可望完全打開」，但初期消費者應該都還在觀望，要等早鳥出團客的正向反饋，才會慢慢誘發市場回到正軌。且隨著規模經濟發酵，出團價格應會慢慢階段性調整、趨於過去水準。他也表示，鳳凰持續在洽談日本直飛鳥取包機，一旦疫情塵埃落定，就能重啟商機。（編輯：張良知）1110226