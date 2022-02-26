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台鐵擬取消雙人乘務 王國材：安全層面專業討論

2022/2/26 11:51（2/26 11:56 更新）
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交通部長王國材（左2）26日上午到交通部高速公路局北區交通控制中心視察連假路況，坦言來的路上有塞到，不過他表示，仍鼓勵民眾出遊，路況問題就交給交通部。中央社記者沈佩瑤攝 111年2月26日
交通部長王國材（左2）26日上午到交通部高速公路局北區交通控制中心視察連假路況，坦言來的路上有塞到，不過他表示，仍鼓勵民眾出遊，路況問題就交給交通部。中央社記者沈佩瑤攝 111年2月26日
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（中央社記者沈佩瑤新北26日電）台鐵規劃取消普悠瑪號、太魯閣號雙人乘務，交通部長王國材今天說，最近新增很多措施，如車輛限速備援系統逐步裝設等，但是否可恢復單人乘務，會從安全層面專業討論。

王國材上午到交通部高速公路局北區交通控制中心視察228連假路況前，接受媒體聯訪表示，普悠瑪事故是司機一邊駕駛、一邊修理車子問題，之後全面改採雙人乘務。

他說，最近新增很多措施，像ATP限速備援系統等，台鐵考慮恢復單人乘務，都還在討論，會從安全層面看是否需雙人乘務，專業討論。

普悠瑪事故後，普悠瑪號及太魯閣號改為雙人乘務以確保行車安全，但交通部台灣鐵路管理局25日說，等限速備援系統經交通部核准啟用後，就規劃取消雙人乘務、恢復單人乘務。（編輯：李明宗）1110226

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