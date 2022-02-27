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228連假第2天出遊潮 國道省道上午多路段壅塞

2022/2/27 11:12（2/27 11:36 更新）
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國道27日上午湧現出遊車潮。（圖取自高速公路1968網頁1968.freeway.gov.tw/）
國道27日上午湧現出遊車潮。（圖取自高速公路1968網頁1968.freeway.gov.tw/）
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（中央社記者汪淑芬台北27日電）今天是228連假第2天，天氣穩定，許多民眾出遊，上午國道及省道都出現局部塞車。

根據高速公路局上午10時30分路況資訊，出現車速40公里以下壅塞路段，包括：國道1號南向桃園至中壢平面及高架、湖口至新竹，北向內湖至汐止及汐止至五堵；國道3號南向土城至龍潭、烏日至霧峰、中興系統至中興；國道6號中興系統至東草屯。

另外，國3烏日至霧峰以及省道台74線大里路段、台中環線接國3路段車速都在20公里以下。

公路總局發布新聞稿，預估今天還有其他銜接國道的快速公路易壅塞，包括：嘉義台18線中埔交流道路段及台南台86線國3關廟交流道等。

往觀光景點的省道也易塞車，包括：北部台2線東北角風景區、桃園台3線大溪至慈湖路段、苗栗台3線大湖路段、南投台14甲線清境農場及台21線日月潭周邊、南部台26線墾丁路段、宜蘭台9線礁溪路段等。（編輯：張雅淨）1110227

（圖取自facebook.com/hi.freeway）
（圖取自facebook.com/hi.freeway）
（圖取自facebook.com/hi.freeway）
（圖取自facebook.com/hi.freeway）
（圖取自facebook.com/hi.freeway）
（圖取自facebook.com/hi.freeway）
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