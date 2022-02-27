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台灣國際蘭展3月底登場 馬拉松先暖身

2022/2/27 11:51（2/27 12:16 更新）
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2022台灣國際蘭展預定於3月25日在台灣蘭花生物科技園區開展，2月28日安排首場系列活動「第2屆與蘭有約蘭花馬拉松路跑活動」為蘭展暖身。圖為第1屆路跑活動情況。（台南市農業局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年2月27日
2022台灣國際蘭展預定於3月25日在台灣蘭花生物科技園區開展，2月28日安排首場系列活動「第2屆與蘭有約蘭花馬拉松路跑活動」為蘭展暖身。圖為第1屆路跑活動情況。（台南市農業局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年2月27日
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（中央社記者楊思瑞台南27日電）2022台灣國際蘭展預定於3月25日在台灣蘭花生物科技園區開展，開放參觀期間為3月26日至4月5日；系列活動「第2屆與蘭有約蘭花馬拉松路跑活動」明天登場，為蘭展暖身。

台南市政府農業局今天發布新聞稿指出，台灣國際蘭展自2005年舉辦以來，在產官學研各單位努力下，成為世界3大蘭展之一，也是國內外蘭花愛好者的年度盛事，前2年受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響停辦，今年在大家期盼下將重新展出。

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台南市農業局長李建裕表示，今年蘭展將以「蘭花奇幻世界」為主題，特別以人們熟知的童話奇幻故事為原型，用繽紛多樣的蘭花進行創作，呈現奇幻蘭花世界，讓進入展區的參觀者就像進行一連串冒險。

李建裕指出，明天登場的「第2屆與蘭有約蘭花馬拉松路跑活動」，路線橫跨台南市後壁區、白河區，除了飽覽嘉南平原鄉村風光，還會經過著名的林初埤木棉花道，沿途景觀優美，也是蘭展的熱身賽，告訴大家今年的蘭展即將登場。（編輯：唐聲揚）1110227

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