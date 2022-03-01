大博會5日北中高舉行 提供現場諮詢與線上展

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者許秩維台北1日電）2022年大學暨技職校院多元入學博覽會將於5日至6日於台北、台中、高雄同步舉行，除了開放現場參觀諮詢，也提供線上展覽，進入實體展場須配合戴口罩、量體溫。

大博會主辦單位今天新聞稿指出，因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫，大博會現場工作人員皆接種2劑疫苗且滿14天；實體展進場採簡訊實名制，須配合戴口罩、量體溫、消毒手部、禁止飲食。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

今年大博會訂於3月5日至6日的上午10時至下午5時在台北（台大綜合體育館）、台中（台中世貿展覽館2館）、高雄（新光三越左營店10樓）舉行，學生或家長也可透過大博會官網或臉書首頁的QRCODE進入線上展覽。

大博會主辦單位表示，今年實體展與線上展共68個海內外學校和留學顧問機構參與，實體展現場將直接向學生或家長介紹學校與科系特色、未來出路、獎學金優惠等方案；大博會現場也會設立落點分析區，協助推估校系落點，並邀請專業講師分享選填志願策略。（編輯：方沛清）1110301