Q2人力需求增7.5萬 創11年同期新高

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（中央社記者吳欣紜台北1日電）勞動部今天公布今年第2季人力需求調查，事業單位預計COVID-19疫情影響趨緩，人力需求淨增加7.5萬人，包含製造業、批發零售、住宿餐飲業等都創下11年來或歷史同期新高。

勞動部今天舉行例行業務報告，勞動部統計處處長梅家瑗於會中公布勞動部Q2人力需求調查統計，事業單位預計今年4月底較1月底人力需求淨增加7.5萬人。

梅家瑗說，隨全球經濟穩定復甦，新興科技應用與數位轉型需求延續，廠商持續擴增產能與投資，加上國內疫苗涵蓋率提高，民眾漸漸習慣疫情生活，事業單位預期疫情影響將逐步鈍化，致使人力需求增加的事業單位家數占比及增加人數都創下民國101年以來同期新高。

按行業別觀察，以製造業人力需求淨增加4.3萬人較多，批發及零售業、住宿及餐飲業也都分別淨增加1萬人、0.5萬人，梅家瑗指出，製造業及批發零售業也都是11年來同期新高，至於住宿餐飲業則是歷史同期新高。

若依照職類別觀察，以技藝、機械設備操作及組裝人員淨增加3.6萬人較多，這也創下歷史同期新高，而技術員及助理專業人員則以增加1.6萬人次之。

梅家瑗說，根據調查顯示，事業單位今年4月底較1月底增加人力主要原因，以「公司營運擴增或多角化經營」占59.8%最多，「退離者之補充」占28.4%次之。（編輯：唐聲揚）1110301