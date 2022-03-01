連日清告別式 總統頒褒揚令表彰貢獻

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有「台灣抗瘧之父」之稱的連日清（圖）2月16日去世，享耆壽96歲。總統蔡英文3月1日偕同副總統賴清德出席告別式，親頒褒揚令。（中央社檔案照片）

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（中央社記者溫貴香台北1日電）有「台灣抗瘧之父」之稱的連日清2月16日去世，享耆壽96歲。總統蔡英文今天偕同副總統賴清德出席告別式，親頒褒揚令，表彰連日清對台灣衛生醫療及醫療外交的卓越貢獻。

總統府今天發布新聞稿表示，總統在告別式中，首先頒發褒揚令，由連日清四子連啟宏代表接受；隨後在司儀引領下於靈前獻花，並行三鞠躬禮致祭，也向家屬慰問致意。

包括前副總統陳建仁、總統府秘書長李大維、總統府資政張博雅、農委會主委陳吉仲、外交部次長曾厚仁、考試委員陳錦生及衛生福利部疾病管制署署長周志浩等人都出席這項告別式。

根據外交部資料，連日清為國際級瘧疾研究學者，台灣在連日清及其團隊努力下，於1965年11月獲世界衛生組織（WHO）宣布成為全世界第一個「瘧疾根除地區」，對台灣國民健康、社會及經濟的整體發展，均有正面且深遠影響。

外交部表示，連日清曾以80歲高齡前往台灣前邦交國聖多美普林西比，擔任抗瘧計畫主持人，儘管當時聖國環境落後艱困，連日清仍全力推動根絕聖國瘧蚊的醫衛計畫，協助聖國將瘧疾發生率自2003年的50%，大幅降至2012年的4%，2015年發生率更降為1.01%，協助聖國脫離瘧疾威脅，迄今仍獲聖國人民感念。（編輯：謝佳珍）1110301