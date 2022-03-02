家扶調查：4成父母未參加親職教育 逾6成靠自學

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

家扶基金會邀請雙寶爸爸、藝人林宥嘉（後右3）擔任「用愛包圍計畫」代言人，呼籲大眾響應支持，不讓兒虐憾事一再重演。中央社記者吳欣紜攝 111年3月2日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳欣紜台北2日電）新手爸媽育兒挑戰多，家扶基金會今天公布調查，有9成父母認為親職教育課程有幫助且能降低兒虐，但有4成父母沒參與，主因照顧小孩沒時間等，逾6成父母育兒都是靠自學。

家扶基金會今天召開記者會，邀雙寶爸爸、藝人林宥嘉擔任「用愛包圍計畫」代言人，目標強化家庭的親職教育以落實兒虐預防。

根據衛福部統計，兒虐施虐者前三大特質，包含習於不當管教、負向情緒行為和缺乏親職知識，家扶基金會今天也公布「學齡前兒童之父母育兒生活調查」，調查父母對親職教育課程的想法、參與程度等。

調查顯示，有9成以上父母認為親職教育課程有幫助且能降低兒虐，但有4成的父母從未曾參與親職教育課程，主要原因包含照顧孩子沒時間（53%）、不知道有課程（52.1%）、上班沒有假（38.1%）等。

家扶基金會指出，親職教育包含孩子發展、管教與溝通、情緒管理等知能，在兒童保護上具有事前預防與事後治療功能，社會應建構友善的親職環境，包含給予親子家庭支持與協助、企業與政府提供參與親職教育各式福利與鼓勵措施等。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

另外，家扶也調查育有六歲以下子女者的父母育兒知識，顯示高達6成9依賴他人經驗與自學，也有1/4的父母自覺育兒照顧知識技巧不足，且意外成為父母者自評的「育兒知能」和「配偶育兒協力」都明顯低於已準備好者，在「無法控制自己的情緒」、「家人教養觀念衝突」和「與孩子溝通」三方面更容易遭遇困難，缺乏進一步尋求專業協助，家長須花費更多心力摸索，承擔更多的失誤風險。

家扶基金會指出，根據家扶統計，近5年幫助遭不當對待兒少並協助家庭恢復功能，平均每年每個受虐兒少至少須花費新台幣6萬6570元，不但社會成本高，對於無法挽救已逝去的小生命更感到遺憾，呼籲大眾支持「用愛包圍計畫」，不要讓兒虐憾事一再重演。（編輯：陳政偉）1110302