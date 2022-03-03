中榮院長陳適安新書發表 蔡其昌盧秀燕同台推薦

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台中榮總院長陳適安（前右5）3日下午舉辦「引領世界的心跳」新書發表會，立法院副院長蔡其昌（前左4）、台中市長盧秀燕（前右3）等人出席見證及推薦。（台中榮總提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年3月3日

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（中央社記者郝雪卿台中3日電）台中榮總院長陳適安今天發表新書「引領世界的心跳」，立法院副院長蔡其昌與台中市長盧秀燕同台推薦表示，陳適安不只是國際級的心臟權威，更帶領中榮團隊照顧中部民眾的健康。

陳適安下午在台中榮總舉辦「引領世界的心跳」新書發表會，蔡其昌、盧秀燕、中興大學校長薛富盛都出席，一起見證及推薦陳適安的新書。

新書中敘述陳適安如何以獨創的心房顫動電燒術遠征世界各國無私傳承，打造全球頂尖心律不整醫療團隊。陳適安表示，書裡面很多值得大家分享及傳承的理念，還有如何落實及在國外如何打世界盃醫療技術的工作，強調「對的事情就要堅持去做」。

蔡其昌表示，陳適安帶領的中榮團隊，不只照顧大台中地區人民健康，還在COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情期間，捍衛台中人的健康，很辛苦也很努力，而在醫學上也很有成就，由於兩人是好友，同時也為感謝提升中部醫療品質來祝福新書發表會成功。

至於被問到與盧秀燕近日已3度同台，蔡其昌指出，不只3度，300度也有可能，他是立法院副院長，而盧秀燕是台中市長，大家一起做對台中有幫助的事情，如果同台可以讓台中人更好，應該常常同台。

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盧秀燕致詞指出，這本書很引人入勝，看到書中陳適安原本頭髮很多，可見為了台灣醫療操勞很多，雖是世界級心臟權威，但一直虛懷若谷，為人態度可說是典範。

盧秀燕說，陳適安對每個病人的照顧視病猶親，跟名字一樣「既舒適又安心安全」，謝謝陳適安願意到台中來，「有你真好」。陳適安醫德醫術世界著名，她身為市長與有榮焉，所以來為新書推薦及見證。（編輯：謝雅竹）1110303