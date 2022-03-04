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國際原油大漲 下週95無鉛每公升逼近33元大關

2022/3/4 12:18（3/4 13:33 更新）
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俄羅斯遭SWIFT制裁恐使原油供應中斷，引發國際油價恐慌性飆漲。（中央社檔案照片）
俄羅斯遭SWIFT制裁恐使原油供應中斷，引發國際油價恐慌性飆漲。（中央社檔案照片）
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（中央社記者曾智怡台北4日電）俄羅斯遭SWIFT制裁恐使原油供應中斷，引發國際油價恐慌性飆漲。按照中油浮動油價公式，預估7日零時起，國內汽、柴油每公升零售價各調升新台幣0.7元、0.1元，其中發油量最大的95無鉛汽油，將逼近每公升33元大關。

依預估調整幅度，92無鉛汽油每公升31.4元、95無鉛汽油每公升32.9元、98無鉛汽油每公升34.9元、超級柴油每公升28.6元，汽油價創逾7年新高。

因應俄羅斯侵略烏克蘭，美國及其盟友在2月27日宣布禁止俄國數家銀行使用「環球銀行金融電信協會」支付系統（SWIFT

SWIFT小百科

  • 環球銀行金融電信協會（SWIFT）支付系統成立於1973年，總部位於比利時，不持有資金亦不管理帳戶
  • 由25人組成的董事會管理，其中一席是俄羅斯「中央交易對手清算中心」管理委員會主席阿斯坦寧（Eddie Astanin）
  • SWIFT系統提供銀行迅速、安全且費用不高的溝通管道；連接200個國家約1萬1000家金融機構，且聲稱政治立場中立，使其成為國際資金轉移系統的骨幹
  • 銀行使用SWIFT系統傳送有關銀行之間的匯款金額、轉帳給客戶的金額和買賣資產的標準化訊息
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），由於俄羅斯是能源供應大國，外界擔憂恐導致原油供應中斷，國際油價走高。

根據中油浮動油價公式，累算至3月3日調價指標7D3B（70%杜拜＋30%北海布倫特）週均價為每桶107.85美元，較上週96.94美元上漲10.91美元；新台幣兌美元匯率28.05元，較上週27.928元貶值0.122元。

依照中油浮動油價調整機制作業原則，並且不考量亞鄰競爭國最低價及油價平穩措施條件下，預估下週汽油零售價每公升調漲2.8元、柴油調漲4.2元。

然而，政府要求中油必須考量亞鄰最低價規定，油價調整不得高於日本、南韓、香港、新加坡，加上已達油價平穩措施實施門檻，如經濟部長王美花日前重申，當95無鉛漲到32.5元，中油將吸收一半漲幅，穩定油價。

因此，預估下週汽、柴油每公升零售價可能各調漲0.7元、0.1元。（編輯：張均懋）1110304

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