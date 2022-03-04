賴正鎰：2024全球旅遊才能回疫前 盼7月開放來台

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（中央社記者余曉涵台北4日電）商總主席賴正鎰今天表示，預估全球旅遊至少2024年才能回到疫前盛況，建議7月後可以開放外國遊客來台觀光，希望明年就可以不用隔離。

涵碧樓酒店集團舉辦新春記者會，鄉林集團董事長、全國商總主席、涵碧樓酒店集團董事長賴正鎰在記者會中表示，預估2024年才可能回到疫前盛況，且現階段多數民眾考量回國後仍要隔離，對出國旅遊仍會觀望一陣子。

賴正鎰預估，最快也要等到明年元月後出入國才能免隔離，屆時才能放心出國。對於全球各主要觀光國邊境解封開放商務或觀光入境，他說，政府3月7日起開放商務入境隔離採10+7，機組員也只要5+5，若疫情持續好轉，建議政府從7月起開放打過疫苗旅客來台觀光，每天總量管制1萬人，循序漸進救觀光。

賴正鎰強調，政府要加速規劃開放時程，比照日本等國家做法，只要打過兩劑疫苗或入境前後取得PCR核酸檢測陰性者，就可來台從事商務活動。

賴正鎰說，若疫情持續穩緩下，以旅遊泡泡模式，讓疫情安全的地區國家觀光客來台旅遊，開放某特定路線或指定熱門觀光景點每天限定開放1萬人入境，只要PCR檢測過關或隔離3天，甚至打過3劑疫苗者可以免隔離，搭配旅遊行程戴口罩等防疫措施，搶得觀光財的先機。

至於兩岸觀光往來部分，賴正鎰認為，現在大陸與台灣仍傾向以清零的做法，也是亞洲地區防疫做最好的，目前防疫階段，大陸僅剩下北京、上海、廈門、成都等4個城市的機場，與台灣機場可以直航，他建議在開放各國來台觀光的同時，兩岸也應該要重啟觀光交流往來，看看如何從航空與小三通的海運等方面逐步開放，增加到10至20個城市可直航，台灣的觀光相關產業也要提前做好旅遊行程準備，趕緊提升自己的品質，相信屆時就可以有爆發性的觀光消費力。

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近來國旅熱門，賴正鎰說，民眾將部分出國預算投入國旅，疫情後旅館飯店餐廳、百貨禮品業，旅行業，遊覽車等觀光相關服務業，這兩年來大受影響，甚至退場或轉賣，多數是慘澹經營，苦撐至今，只有日月潭、宜蘭與花蓮風景區等5、6家觀光旅館的平均房價仍可維持在萬元以上。

賴正鎰以涵碧樓為例，這兩年來遊客搶訂房，回客率也從以往的40%提升到53%，F.I.T個別旅遊（散客）占8成比率，其中一年回住2次或3次，平均住房天數從1.6天拉長為3.5天，去年房價仍維持在新台幣1.8萬元，加上涵碧樓近年訴求慢活養生健康與周邊在地食材，並結合生活體驗課程，所以這兩年來始終維持一房難求的情況。（編輯：管中維）1110304