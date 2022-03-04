立陶宛將與台灣建立農業對話機制 盼牛肉輸台

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊淑閔台北4日電）農委會今天表示，農委會主委陳吉仲昨天與立陶宛農業部長納維卡斯（Kestutis Navickas）視訊會談，同意建立定期雙邊對話機制，深化農業合作、貿易與投資，立陶宛盼牛肉輸台。

農委會國際處今天發布新聞表示，雙邊農業首長昨天進行視訊對話，將深化農業交流，未來會先建立定期的雙邊對話機制。

國際處副處長林志鴻接受中央社記者電話訪問時說，陳吉仲與納維卡斯除了針對氣候變遷、糧食安全進行農業政策方面的意見交換，納維卡斯會中表達希望立陶宛的牛肉等畜產品能早日輸銷台灣，陳吉仲表示立陶宛是世界動物衛生組織（OIE）認可的口蹄疫非疫區，也沒有狂牛症案例，可依相關程序審查、申請輸銷。

林志鴻說，會中防檢局有說明作業流程，未來要正式啟動貿易，包含須先派防疫官前往產地確認防疫無虞；關於台灣是否要輸銷農產過去，則要評估貿易商的意願等因素，再做會商。

而立陶宛去年12月下旬首次以國家館形式參加台北國際食品展，獲熱烈迴響。（編輯：陳政偉）1110304