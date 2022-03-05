大學博覽會登場 海內外68校紛祭高額獎學金

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（中央社記者陳至中台北5日電）2022年大學暨技職校院多元入學博覽會今、明2天在台北、台中、高雄舉辦實體展，因應疫情也設有線上展區。68所海內外學校、機構參展，紛紛祭出高額獎學金向優秀學生招手。

大博會今天上午10時到下午5時在台北（台大綜合體育館）、台中（台中世貿展覽館2館）、高雄（新光三越左營店10樓）舉行，由各校人員，直接向學生、家長介紹校系特色、未來出路、獎學金優惠。現場並有落點分析區，定時演講由專業講師分享選填志願策略。

今年大博會共有68所海內外學校、機構參展，海外學校倍受矚目，香港城市大學安排在校生在台北會場擺攤，接受台灣學生、家長諮詢，可直接在現場報名線上面試。校方人員指出，招收目標是學測成績前5%的學生，最高可獲每年18萬元港幣（約新台幣64.8萬元）的全額獎學金。

香港中文大學則參加線上展，今年特別推出4個跨學院課程，包括學習設計與科技、計算數據科、地球與環境科學、生物科技創業與醫療管理，最高獎學金金額每年達新台幣67萬元。

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國內大學也紛紛祭出高額獎學金向優秀學生招手，亞洲大學「大學部新生入學成績優良獎學金」最高8學期可領360萬元，若再包括海外雙聯碩、博士助學金，總額可達480萬元，鎖定學測各科滿級分或達前標、頂標的學生。

南華大學則強調「在校4年公立收費」，對弱勢學生更加碼免學雜費，並提供住宿費和生活扶助金。另外還設有海外學習獎勵金，鼓勵學生走向國際，從事海外學習、移地教學和志工服務。（編輯：郭諭儒）1110305