台大校園徵才 312家企業開出2.5萬個職缺

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（中央社記者陳至中台北5日電）台灣大學今天舉辦校園徵才博覽會，共有312家企業參與，總計開出約2.5萬個職缺，校方也增設國際人才專區，提供外籍生就業管道。

台大今天的徵才博覽會，企業攤位擺滿椰林大道兩側，一早就吸引上千人參與。會場除了企業攤位徵才，也有教室面談、台北市就業服務處專人諮詢等服務。

台達電子董事長海英俊今天受邀在開幕典禮致詞，對今年的就業市場感到樂觀。他說，很多企業都擔心找不到人，台大徵才博覽會攤位也是一位難求，企業登記還要找好幾個人同時上網搶，「好像在搶五月天的票。」

海英俊在致詞中，提醒青年畢業後一定要繼續學習，尤其科技變化太快，學習永遠不能「到此為止」；他也呼籲廣泛閱讀，尤其是看有深度、有分析的文章，不要只看網路短文；最後他也叮嚀：「最重要的還是顧身體。」注意運動和飲食健康。

海英俊會後接受媒體聯訪表示，台達電今年在國內開出1500個職缺，在全球則有2500個職缺，年度薪資調幅在15%到25%之間，不只是在地人才，也歡迎留學生投履歷，未來可到各國工作。他提到，台達電的徵才優勢在於「可以做的事比較多」，包括電動車、人工智慧、智慧設計等領域都有機會參與。

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對於「大數據」的發展，海英俊表示，有人形容數據像「石油」，但其實更像是「原油」，必須提煉成不同的東西，才能用在各個地方。現在每個公司都累積了大量數據，重點還是在於如何使用。

台大校長管中閔表示，面對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的「後疫情時代」，不僅是線上學習已成為日常，企業用人也更加重視跨域和快速的適應力。台大推動「未來大學」計畫，鼓勵學生打破框架，有脈絡地跨域學習。台大也正規劃「產業學苑」，與企業達成新合作模式，打破產業和學校間的藩籬。（編輯：張芷瑄）1110305

台灣大學5日舉辦校園徵才博覽會，因應COVID-19疫情，工作人員持標語提醒民眾戴口罩、保持社交距離，自主落實防疫措施，降低病毒傳播風險。中央社記者鄭清元攝 111年3月5日

台灣大學5日舉辦校園徵才博覽會，台大校長管中閔（右2）、台達電董事長海英俊（左2）等人出席開幕典禮，為活動揭開序幕。中央社記者鄭清元攝 111年3月5日

台灣大學5日舉辦校園徵才博覽會，台大校長管中閔出席開幕典禮致詞。中央社記者鄭清元攝 111年3月5日

台灣大學5日舉辦校園徵才博覽會，台達電董事長海英俊受邀在開幕典禮致詞，對今年的就業市場感到樂觀。中央社記者鄭清元攝 111年3月5日