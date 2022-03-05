台師大製南島生物紀錄片 探尋鹿野忠雄當年疑惑

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台灣師範大學5日舉行記者會宣傳新製作的科普生態紀錄片「發現國境之南–台灣生物的南島緣」，從日本學者鹿野忠雄當年的疑惑出發，帶領觀眾一一探尋台灣、蘭嶼生物的南島緣起。（台師大提供）中央社記者陳至中傳真 111年3月5日

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（中央社記者陳至中台北5日電）日本學者鹿野忠雄曾有系統地調查台灣動、植物，開啟南島生物多樣性學術研究之門。台師大今天召開記者會，宣傳新製作的科普生態紀錄片，帶領觀眾一起探尋鹿野忠雄當年的疑惑。

鹿野忠雄是著名日本學者，跨足了昆蟲學、動物學、植物學、動物地理學、自然地理學、民族學、考古學，在他短短30餘年的生命中，為台灣留下不少可貴的研究成果。

根據台灣師範大學提供的資訊，鹿野忠雄於1927年在蘭嶼採集到3種珍貴的新種象鼻蟲，他觀察這些象鼻蟲屬於新幾內亞、菲律賓系統，鄰近的台灣島嶼上卻沒有出現。

台師大在科技部經費補助下，與發現文化公司合作拍攝「發現國境之南-台灣生物的南島緣」科普生態紀錄片，就是從鹿野忠雄當年的疑惑出發，帶領觀眾一一探詢台灣、蘭嶼生物的南島緣起。

台師大生命科學專業學院教授吳忠信指出，現今科學家多已認同台灣特殊的物種，應是由菲律賓藉著黑潮向北遷徙形成。黑潮不僅影響氣候，也深深影響台灣的生物多樣性。

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蘭嶼的原住民族達悟族，也被認為來自菲律賓北部的巴丹島，他們搭乘拼板舟順著黑潮往北遷徙，生活習慣與傳統祭典都與來自黑潮的漁獲息息相關。鹿野忠雄曾深入研究蘭嶼文化，與達悟族人成為朋友，是當時唯一被允許登上拼板舟的外人。

台師大拍攝的紀錄片共5集，預計3月6日、13日、20日下午3時在全民電視台頻道播出。吳忠信研究團隊也正與藥廠合作，透過科技農業種植技術，復育蘭嶼的原生種蘭花，讓蘭嶼成為名符其實的蘭花之島。（編輯：陳政偉）1110305