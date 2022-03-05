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擺攤不夠看 大學招生推線上博覽會、Podcast體驗

2022/3/5 17:42（3/5 17:51 更新）
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2022年大學暨技職校院多元入學博覽會5日起一連兩天在北中南同步舉辦，參展軍事校院在台北展區出動吉祥物招攬人氣，吸引許多民眾拍照留念。中央社記者陳至中攝 111年3月5日
2022年大學暨技職校院多元入學博覽會5日起一連兩天在北中南同步舉辦，參展軍事校院在台北展區出動吉祥物招攬人氣，吸引許多民眾拍照留念。中央社記者陳至中攝 111年3月5日
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（中央社記者陳至中台北5日電）學測成績3月1日揭曉，大學招生季到來，除了參與大學博覽會實體擺攤，也有越來越多學校，透過線上博覽會、Podcast體驗等方式，貼近年輕世代的媒體使用習慣。

由民間舉辦的2022年大學暨技職校院多元入學博覽會，今、明2天在台北、台中、高雄舉辦實體展，共有68所海內外學校、機構參展，各校紛紛派出師生團隊，現場為民眾解惑，使出渾身解數爭取優秀學生。

除了實體展覽，近年因應科技發展和COVID-19（2019年冠狀病毒疾病），越來越多學校嘗試其他形式。例如香港中文大學今年來台招生，講座及面試都改成線上進行，並也透過線上展覽平台，提供豐富的大學生活介紹及課程資訊。

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世新大學今年在大博會現場設置Live Podcast專區，以最接近潮流的媒體展示辦學特色，現場還架設開放錄音室，由世新電台DJ訪問現場來賓。廣播電視電影學系主任葉基固指出，傳播學院重視創意和創作，期待來應試的學生打破公版的自介，提出有個人特色的作品，展現自己的創作理念。

陽明交通大學今、明兩天舉辦免費線上說明會，由副校長陳永富主講學校優勢、跨領域課程。陽明交大今年特別推出「新生大禮包」，鎖定成績可達台大醫、牙、電資、財金等系的學生，以第一志願選擇陽明交大對應學系，學期間學雜費將由校友全額贊助。（編輯：陳政偉）1110305

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